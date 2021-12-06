Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале «Аванпост»?

Сколько серий и сезонов в сериале «Аванпост»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

В настоящее время сериал, снятый в жанре фэнтези, состоит из 4 сезонов, 49 серий. В центре сюжета – девушка по имени Тэлон из расы Чернокровок. Много лет назад, когда героиня была еще ребенком, всех представителей ее расы безжалостно уничтожили. Сама же Тэлон спаслась от гибели благодаря таинственному незнакомцу. Как оказалось, она обладает сверхъестественными способностями. Спаситель помог Тэлон развить свой дар, который пригодится ей при встрече с могущественным врагом. Напомним, что четвертый сезон «Аванпоста» стартовал на телеканале The CW в июле 2021 года.

Получил ли сериал продолжение, пока остается неизвестным.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Джессика Грин
Джессика Грин
Jessica Green
Джейк Стормоен
Jake Stormoen
Ананд Десаи-Барочиа
Ананд Десаи-Барочиа
Anand Desai-Barochia
Адам Джонсон
Adam Johnson
Аарон Фонтейн
Аарон Фонтейн
Aaron Fontaine
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше