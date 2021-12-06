Сколько серий и сезонов в сериале «Аванпост»?

Наш ответ:

В настоящее время сериал, снятый в жанре фэнтези, состоит из 4 сезонов, 49 серий. В центре сюжета – девушка по имени Тэлон из расы Чернокровок. Много лет назад, когда героиня была еще ребенком, всех представителей ее расы безжалостно уничтожили. Сама же Тэлон спаслась от гибели благодаря таинственному незнакомцу. Как оказалось, она обладает сверхъестественными способностями. Спаситель помог Тэлон развить свой дар, который пригодится ей при встрече с могущественным врагом. Напомним, что четвертый сезон «Аванпоста» стартовал на телеканале The CW в июле 2021 года.