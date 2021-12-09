Сколько серий и сезонов в сериале «Актеры затонувшего театра» (2021)?

Наш ответ:

Сериал состоит из 1 сезона (2 серии). «Актеры затонувшего театра» – второй многосерийный фильм из цикла о частном детективе Вере Бережной, основанном на романах Екатерины Островской. На этот раз Вера решает ненадолго отвлечься от работы и поехать в гости к отцу. По воле случая она оказывается на пароходе, основные пассажиры которого – актеры гастролирующего театра. Скоро Вере становится понятно, что в труппе что-то неладно – между режиссерами и артистами то и дело вспыхивают конфликты. Атмосфера накаляется еще больше, когда на борту происходит убийство. И похоже, что неизвестный маньяк не собирается довольствоваться только одной жертвой…