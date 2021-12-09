Сколько серий и сезонов в сериале «Агентство»?

Российский комедийный сериал «Агентство» состоит из 2 сезонов (30 серий). В центре сюжета – сотрудники рекламного агентства, трудовые будни которых похожи на фееричный праздник. Все дело в том, что в агентстве работают яркие и творческие личности, которым под силу выполнить даже самый сложный заказ и удивить самых взыскательных и строгих клиентов. Изначально создатели «Агентства» планировали выпустить только один сезон – его премьера состоялась в 2001 году. Однако после успеха у зрителей было решено снять продолжение – оно вышло на экраны в 2003-м.
Главные роли сыграли Владимир Богданов, Игорь Лифанов, Наталья Ткаченко и другие.
