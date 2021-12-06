Меню
Сколько серий и сезонов у сериала «Берега» (2012)?

Сколько серий и сезонов у сериала «Берега» (2012)?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Российский сериал, снятый Богданом Дробязко, состоит из 1 сезона, 8 серий. В центре сюжета находится молодой майор Дмитрий Ковальский. Волею судьбы, а точнее, приказом руководства его отправляют служить на заставу, расположенную где-то на границе с Финляндией. Оказавшись на месте, Ковальский не может сдержать удивления и негодования – уж больно вольные порядки заведены на заставе. Футбол, рыбалка, походы в гости и в кино – кажется, что жизнь местных жителей и солдат состоит сплошь из развлечений. Однако вскоре на границе происходит убийство, которое заставляет горожан вспомнить об осторожности…

Главные роли в сериале исполнили Александр Носик, Екатерина Вуличенко, Ян Цапник и Елена Захарова.

 

