Про что сериал «Берег москитов» (2021): краткое содержание.

Наш ответ:

Сериал «Берег москитов» рассказывает про эксцентричного изобретателя, который увозит жену и детей в Центральную Америку, на Берег Москитов, чтобы построить в самом сердце джунглей фабрику по производству льда. Ученого начинает разыскивать правительство США, а его отношения с семьей и местным жителями стремительно усложняются. Главную роль в сериале сыграл Джастин Теру, который является племянником писателя Пола Теру, по роману которого и снят сериал.