Почему заменили актрису, сыгравшую Анастасию, в турецком сериале «Великолепный век»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Мерьем Узерли, исполнившая в сериале роль Хюррем (до пленения героиня носила имя Александра, в озвучке для украинского телевидения – Анастасия), покинула проект по собственной инициативе. Актриса отказалась от съемок в четвертом, заключительном сезоне и долгое время не комментировала причины своего ухода. Поклонники «Великолепного века» и СМИ строили всевозможные догадки, но правда стала известна только спустя семь лет. В интервью Мерьем рассказала, что съемки в сериале отнимали все ее силы и время, и в конечном итоге актриса почувствовала себя эмоционально истощенной.

После ухода из «Великолепного века» Узерли потребовалось время на восстановление, сейчас она продолжает актерскую и модельную карьеру.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Халит Эргенч
Халит Эргенч
Halit Ergenç
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Selen Öztürk
Гюрбей Илери
Gürbey Ileri
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу
Ezgi Eyüboglu
