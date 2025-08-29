Почему убили Бига в сериале «И просто так»?

Наш ответ:

«И просто так» — американский комедийно-драматический сериал, представляющий собой продолжение «Секса в большом городе». Перезапуск стартовал в 2021 году, а 29 мая 2025 года вышел третий и финальный сезон.

Кто такой мистер Биг?

Джон Джеймс Престон, также известный как мистер Биг — один из персонажей «Секса в большом городе», который также появился в «И просто так». Его воплотил актер Крис Нот. Это бизнесмен, который является любовным интересом Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер). В итоге они поженились.

Почему Биг был выведен из сюжета?

В первой серии «И просто так» у Бига случается смертельный сердечный приступ во время занятия на велотренажере. Вернувшись домой, Кэрри обнаруживает его в душе. Биг умирает у нее на руках. Изначально сценаристы «И просто так» отводили Бигу важное значение, но были вынуждены избавиться от персонажа из-за того, что Крис Нот был обвинен в сексуальном насилии. Это стало концом его кинокарьеры.