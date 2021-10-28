Меню
Почему сняли с эфира сериал «Красная зона» (2021)?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

В марте этого года российское телевидение взорвал сенсационный медицинский сериал канала НТВ «Красная зона», который без прикрас рассказывал об институционном равнодушии, корысти и коррупции, которые процветают в системе здравоохранения нашей страны. Сериал стал настоящим хитом среди зрителей всех возрастов, и к показу было запланировано более ста серий. Тем не менее спустя два месяца после премьеры «Красная зона» была снята с эфира без объяснения причин. Конечно, возмущенные телезрители начали строить свои теории, от некомпетентности съемочной группы до политического заговора: мол, слишком уж жестко создатели прошлись по медицинским чиновникам. Но, как бы то ни было, в августе телесериал вернули в эфир, показав заждавшимся зрителям оставшиеся полсотни серий.

В чем же была истинная причина его внезапного исчезновения – теперь остается только гадать…

