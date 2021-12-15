Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы По какой книге снят сериал «Вампиры средней полосы» (2021)?

Елена Королева 15 декабря 2021 Дата обновления: 15 декабря 2021
Наш ответ:

Одна из горячих новинок этого года, мистико-детективный сериал «Вампиры средней полосы», внезапно взорвала стриминговые сервисы, получив огромную популярность по всей стране. Среди главных причин для этого критики назвали сильный актерский состав, великолепный саундтрек группы Мумий Тролль, а также отличный сценарий, написанный Алексеем Акимовым. Будучи автором идеи этого шоу, Акимов называет лишь один источник вдохновения – знаменитую комедию новозеландского режиссера Тайки Вайтити «Реальные упыри». Однако представители читающей публики отметили сходство сюжета и даже названия сериала с литературным произведением – повестью великого российского постмодерниста Виктора Пелевина «Верволки средней полосы». Главный герой этой фантастической сказки, Александр Лапин, случайно узнает о том, что его миром тайно управляют оборотни.

Поскольку авторы сериала не упоминают о первоисточнике, Пелевин имеет все основания заявить о плагиате своего творения.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

