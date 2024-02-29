О чем "Зорро"?

Наш ответ:

Сериал "Зорро" — испанское приключенческое производства от Secuoya Studio с Мигелем Бернардо в главной роли. Основанный на персонаже Диего де ла Вега, созданном Джонстоном Маккалли, сериал был представлен на Prime Video 19 января 2024 года в Латинской Америке и Соединенных Штатах, а затем, 25 января, в Испании, Андорре и Португалии.



Сюжет "Зорро" развивается в 1834 году и следует за Диего де ла Вегой, молодым землевладельцем, который, помимо своих личных мотивов, маскируется под Зорро — линчевателя в маске, защищающего угнетенных в Калифорнии.



Этот многосерийный приключенческий триллер "Зорро" представляет собой современную интерпретацию легендарного мстителя в маске. Действие развивается в наши дни, фокусируясь на молодой латиноамериканской женщине, чьей главной целью является осуществление мести и устранение негодяев, ответственных за гибель ее отца. Героиня присоединяется к секретному объединению и начинает личную войну, стремясь к тому, чтобы социальная справедливость восторжествовала.