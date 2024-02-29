Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем "Зорро"?

О чем "Зорро"?

Олег Скрынько 29 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Зорро" — испанское приключенческое производства от Secuoya Studio с Мигелем Бернардо в главной роли. Основанный на персонаже Диего де ла Вега, созданном Джонстоном Маккалли, сериал был представлен на Prime Video 19 января 2024 года в Латинской Америке и Соединенных Штатах, а затем, 25 января, в Испании, Андорре и Португалии.

Сюжет "Зорро" развивается в 1834 году и следует за Диего де ла Вегой, молодым землевладельцем, который, помимо своих личных мотивов, маскируется под Зорро — линчевателя в маске, защищающего угнетенных в Калифорнии.

Этот многосерийный приключенческий триллер "Зорро" представляет собой современную интерпретацию легендарного мстителя в маске. Действие развивается в наши дни, фокусируясь на молодой латиноамериканской женщине, чьей главной целью является осуществление мести и устранение негодяев, ответственных за гибель ее отца. Героиня присоединяется к секретному объединению и начинает личную войну, стремясь к тому, чтобы социальная справедливость восторжествовала.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зорро
Зорро приключения, боевик
2024, Испания
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше