О чем сериал "Внутри убийцы"?

Сериал "Внутри убийцы" рассказывает о криминальном психологе и профайлере Зое Волгиной и следователе Тимофее Волохе, которые ведут расследование по делу изощренного маньяка-душителя. Этот преступник не только убивает молодых женщин, но и создает макабральные "перформансы", бальзамируя тела жертв и используя их в качестве арт-объектов, оставленных в различных общественных местах.
Сюжет сериала основан на трилогии израильского писателя Майка Омера, но действие перенесено из Чикаго в российские города — Москву и Санкт-Петербург.
