О чем сериал "Внутри убийцы"?

Олег Скрынько 5 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Внутри убийцы" рассказывает о криминальном психологе и профайлере Зое Волгиной и следователе Тимофее Волохе, которые ведут расследование по делу изощренного маньяка-душителя. Этот преступник не только убивает молодых женщин, но и создает макабральные "перформансы", бальзамируя тела жертв и используя их в качестве арт-объектов, оставленных в различных общественных местах.

Сюжет сериала основан на трилогии израильского писателя Майка Омера, но действие перенесено из Чикаго в российские города — Москву и Санкт-Петербург.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Внутри убийцы
Внутри убийцы триллер, детектив
2024, Россия
0.0
