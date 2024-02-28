О чем сериал "Смотрящая вдаль"?

Сериал "Смотрящая вдаль" рассказывает о главной героине по имени Анна, обладающей способностью видеть будущее. В преддверии своей свадьбы она узнаёт, что её будущий муж, Александр, арестован за перевозку крупной партии наркотиков. В поисках способа доказать свою невиновность, Александр сбегает. Анна, обращаясь к своему дару, видит в будущем, как её возлюбленного убивают. Однако она не способна разглядеть лицо преступника. С уходящим временем на поиски правды Анна обращается за помощью к своему близкому другу детства, Алексею, который является сотрудником полиции.
