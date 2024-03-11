О чем сериал "Переведи ее через Майдан"?

Наш ответ:

"Переведи её через Майдан" - восьмисерийный политический триллер, основанный на реальных событиях и рассказывающий о бурлящих событиях на Майдане в 2013-2014 годах на Украине. Режиссерами проекта являются Глеб Алейников, известный по работе над "Дзенбоксинг", и Олег Добровольский.



Сюжет фильма разворачивается во время Майдана, когда подполковник СБУ Игорь Мельник расследует ограбление крупного банка в Донецке. Что начинается как обычное уголовное дело, быстро превращается в сложный политический триллер, причем Мельник оказывается в самом центре интриг на высшем уровне.



В фильме затрагиваются темы любви, смерти, предательства и преданности в контексте исторического госпереворота. Главный герой оказывается в ситуации, где его расследование приводит к раскрытию тайн, связанных с Майданом, и расставляет персональные драмы на фоне политических событий. Главные роли исполнили Олег Назаров, Виктория Соловьева и Александр Тараньжин.