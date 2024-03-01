О чем сериал "Отель "Феникс"?

Сериал "Отель «Феникс»" рассказывает историю 19-летней Леры Пичугиной, которая просыпается в номере гостиницы, окруженном кровью, и обнаруживает свое тело в ванной комнате. Оказавшись в своеобразном послесмертном состоянии, Лера видит, что ее никто не замечает, кроме нескольких человек. Не зная, что произошло, она решает найти виновного в своей смерти. Сериал представляет собой российскую адаптацию бельгийского нуара "Beau Séjour", с уникальными российскими элементами и неожиданными поворотами сюжета. Каждая серия оставляет зрителя в ожидании, создавая интригующую атмосферу.
Авторизация по e-mail