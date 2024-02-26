О чем сериал "Мажор"?

Меню
Олег Скрынько 26 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Сериал "Мажор" - это российский остросюжетный детективно-криминальный проект от компании Sreda с Павлом Прилучным в главной роли. История рассказывает о Игоре Соколовском, сыне богатого олигарха, который жил без мамы и мало общался с отцом. Игорь, имея юридическое образование, тратил жизнь в тусовках. В результате конфликта с полицией, чтобы спасти друга, его отец отправляет его работать в тот же полицейский отдел, где он сталкивается с новыми вызовами и ответственностью. С течением времени Игорь становится взрослее, находит друзей и влюбляется в капитана полиции, Викторию.

В продолжении сериала, Игоря освобождают из тюрьмы, и он жаждет мести за смерть родителей, винит в этом олигарха Игнатьева. Он возобновляет бизнес отца, начинает отношения с дочерью Игнатьева и продолжает конфликт с бывшим напарником. Все его действия направлены на месть.

В последующих сезонах, Игорь становится честным полицейским, выявляет совершение различных преступлений и ищет справедливость. Для мести за смерть близких, ему приходится балансировать на грани закона и собственной чести. Он сталкивается с неожиданными оборотами, встречает друзей и врагов, раскрывая тайны прошлого.

В четвертом сезоне, спустя девять лет, Игорь выясняет, что дочь Виктории - его дочь. Он стремится стать лучшим отцом. Одновременно, убивают сестру Виктории, и герои пытаются разобраться в этом деле, когда обвинения начинают падать на Игоря.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мажор
Мажор драма, криминал
2014, Россия
0.0
