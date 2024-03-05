Меню
О чем сериал "Манюня"?

О чем сериал "Манюня"?

Олег Скрынько 5 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Манюня" - это российский приключенческий комедийный сериал, созданный режиссёром Арманом Марутяном. Он является экранизацией одноимённой повести Наринэ Абгарян, удостоенной Российской национальной литературной премии "Рукопись года" и номинированной на премию "Большая книга".

Сюжет разворачивается в 1979 году в Армении и сосредоточен вокруг двух подруг-школьниц, Манюни и Наринэ. Они вместе переживают различные приключения, оказываясь в забавных и нелепых ситуациях. Во втором сезоне их посылают в пионерский лагерь "Колагир" в виде наказания, где нет привычных развлечений для детей. В третьем сезоне девочки продолжают свои весёлые приключения.

Озорные девчонки Манюня и Наринэ, к которым во втором сезоне присоединяется сестра Наринэ по имени Каринэ, подарили зрителям взрослым и маленьким множество весёлых моментов.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Манюня
Манюня приключения, комедия
2021, Россия
9.0
