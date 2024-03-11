Меню
О чем сериал "Кайфтаун"?

Олег Скрынько 11 марта 2024 Дата обновления: 11 марта 2024
Наш ответ:

"Кайфтаун" - это сериал, рассказывающий историю Джеки Куинонс, офицера службы рыболовного надзора в городке Провинстаун (П-таун) в штате Массачусетс. Джеки не слишком предана своей службе и старается лишь настолько, чтобы избежать увольнения и обеспечить себе увеличенную пенсию. Она часто использует свой пистолет и значок, чтобы заводить знакомства с туристками.

Ситуация меняется, когда Джеки находит труп девушки в бухте Кейп-Код и сталкивается с эпидемией наркотиков. Это вынуждает её взять на себя расследование, и она оказывается в самом центре опасной истории.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
