О чем сериал "Кайфтаун"?

"Кайфтаун" - это сериал, рассказывающий историю Джеки Куинонс, офицера службы рыболовного надзора в городке Провинстаун (П-таун) в штате Массачусетс. Джеки не слишком предана своей службе и старается лишь настолько, чтобы избежать увольнения и обеспечить себе увеличенную пенсию. Она часто использует свой пистолет и значок, чтобы заводить знакомства с туристками.
Ситуация меняется, когда Джеки находит труп девушки в бухте Кейп-Код и сталкивается с эпидемией наркотиков. Это вынуждает её взять на себя расследование, и она оказывается в самом центре опасной истории.
