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Постер к сериалу Кайфтаун
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 6.6
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1 постер
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Кайфтаун
Кайфтаун (2020 - …) Hightown 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

История сосредоточена на Джеки Куинонс – агенте Национальной службы морского рыболовства. Героиня привыкла использовать свое оружие и значок для личных целей. Увлеченная вечеринками, она без особого энтузиазма ходит на работу, стараясь лишь ради зарплаты и привилегий. Однако все меняется, когда она находит в заливе тело – очередную жертву опиоидной эпидемии. В результате этого происшествия Джеки начинает делать первые шаги к тому, чтобы стать трезвой, и убеждается, что именно она должна раскрыть это дело.

Кайфтаун - трейлер второго сезона
Кайфтаун
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джеймс Бэдж Дэйл
Джеймс Бэдж Дэйл Ray Abruzzo
Моника Рэйманд
Моника Рэйманд Jackie Quinones
Майк Пневски
Амори Ноласко
Амори Ноласко Frankie Alvarez
Райли Воулкел Renee Segna
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кайфтаун - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Кайфтаун - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
Сериал «Кайфтаун» продлен на третий сезон
Сериал «Кайфтаун» продлен на третий сезон
Starz представил трейлер второго сезона сериала «Кайфтаун»
Starz представил трейлер второго сезона сериала «Кайфтаун»
Кадры из сериала
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