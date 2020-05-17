История сосредоточена на Джеки Куинонс – агенте Национальной службы морского рыболовства. Героиня привыкла использовать свое оружие и значок для личных целей. Увлеченная вечеринками, она без особого энтузиазма ходит на работу, стараясь лишь ради зарплаты и привилегий. Однако все меняется, когда она находит в заливе тело – очередную жертву опиоидной эпидемии. В результате этого происшествия Джеки начинает делать первые шаги к тому, чтобы стать трезвой, и убеждается, что именно она должна раскрыть это дело.