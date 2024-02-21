О чем сериал "Глухарь. Возвращение"?

Наш ответ:

"Глухарь" - сериал, показывавшийся на российском телеканале НТВ с 24 ноября 2008 года по 28 октября 2011 года. За три сезона, состоящих из 160 эпизодов, рассказывается история о сотрудниках вымышленного отдела милиции "Пятницкий" в Москве. Создателем сериала был Илья Куликов, а главные роли исполнили Максим Аверин, сыгравший следователя Сергея Глухарёва, а также Денис Рожков, Виктория Тарасова, Владислав Котлярский и др.



Сюжет третьего сезона "Возвращение": Глухарёв, выздоравливающий после ранения, продолжает работу начальника следствия с званием майора юстиции. Тарасов разочаровывается в своей профессии и теряет идеалы, а Антошин, разлучившись с Настей, впадает в алкоголизм. В конце сезона Зимина становится судьей при поддержке Карпова, а Главный обвинитель уходит из "Пятницкого", став исполняющим обязанности начальника ОВД. В заключительных сериях Глухарёв начинает вести видеодневник и публикует видеообращение в Интернете, где дает свое видение ситуации в МВД. В заключительной серии Карпов, попав в аварию в нетрезвом состоянии после конфликта с Глухарёвым, совершает массовое убийство. Зимина, по просьбе генерала Захарова, возращается на пост начальника ОВД "Пятницкий", а Сергей и Денис увольняются из МВД.