Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Глухарь. Возвращение"?

О чем сериал "Глухарь. Возвращение"?

Олег Скрынько 21 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Глухарь" - сериал, показывавшийся на российском телеканале НТВ с 24 ноября 2008 года по 28 октября 2011 года. За три сезона, состоящих из 160 эпизодов, рассказывается история о сотрудниках вымышленного отдела милиции "Пятницкий" в Москве. Создателем сериала был Илья Куликов, а главные роли исполнили Максим Аверин, сыгравший следователя Сергея Глухарёва, а также Денис Рожков, Виктория Тарасова, Владислав Котлярский и др.

Сюжет третьего сезона "Возвращение": Глухарёв, выздоравливающий после ранения, продолжает работу начальника следствия с званием майора юстиции. Тарасов разочаровывается в своей профессии и теряет идеалы, а Антошин, разлучившись с Настей, впадает в алкоголизм. В конце сезона Зимина становится судьей при поддержке Карпова, а Главный обвинитель уходит из "Пятницкого", став исполняющим обязанности начальника ОВД. В заключительных сериях Глухарёв начинает вести видеодневник и публикует видеообращение в Интернете, где дает свое видение ситуации в МВД. В заключительной серии Карпов, попав в аварию в нетрезвом состоянии после конфликта с Глухарёвым, совершает массовое убийство. Зимина, по просьбе генерала Захарова, возращается на пост начальника ОВД "Пятницкий", а Сергей и Денис увольняются из МВД.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Глухарь. Возвращение
Глухарь. Возвращение комедия, детектив
2008, Россия
0.0
Глухарь
Глухарь комедия, криминал, драма
2008, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше