О чем сериал "Дурная кровь"?

Олег Скрынько 15 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Российский мистический сериал "Дурная кровь" рассказывает о парне по имени Максим Сотников, у которого есть необычный темный дар. В возрасте 20 лет он узнает, что его мама Катерина была ведьмой, и что он унаследовал ее силу. На предстоящем 21-м дне рождения Максиму нужно найти девушку с особым знаком на теле, иначе его поглотит темная магия. Максим вырос в семье приемной матери после того, как рано потерял своих родителей, и сейчас он учится в университете, не подозревая о своем прошлом.
Сюжет сериала также описывает жизнь провинциальной девушки Маши, умной и привлекательной, которая является образцом для своих родителей. Приехав в Москву, Маша мечтает поступить в институт и развивать свою музыкальную карьеру. У нее есть жених-спортсмен-чемпион, и кажется, у нее яркое будущее. Однако после похищения, избиения и насилия жизнь Маши кардинально меняется. Она узнает о беременности и о том, что ее ребенок является претендентом на наследство, из-за чего другие начинают преследовать ее.
Истории персонажей в сериале взаимосвязаны и, в конечном счете, переплетаются. Каждый герой проходит свой собственный квест, свою историю, ведущую к собственному финалу. Эта структура делает сюжет интересным и захватывающим, так как персонажи сталкиваются с жизненными вызовами и стремятся к своей истинной судьбе.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дурная кровь
Дурная кровь мелодрама, мистика
2023, Россия
0.0
