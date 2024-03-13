Меню
О чем сериал "Десять дней до весны"?

Олег Скрынько 13 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Десять дней до весны" — это российский сериал в 11 сериях жанра детективной драмы, созданный режиссером Кимом Дружининым и вдохновленный реальными событиями. Ключевые роли исполнили Карина Андоленко и Петр Рыков.

 

Сюжет развивается вокруг семейства Жилиных, воссоединившегося по случаю похорон отца. Под одной крышей оказываются замкомандир симферопольского «Беркута» Николай, московский хирург Андрей, а также их сестра Наталья, преподающая в симферопольской гимназии. Много лет назад, в 90-е годы, обстоятельства развели их по разным городам и даже странам. Между ними возникает конфликт из-за дома на берегу моря, их "родового гнезда". Параллельно основные персонажи оказываются в водовороте событий "Крымской весны". Смогут ли они преодолеть свои внутренние и внешние противоречия, став крепкой семьей — вот главный вопрос, затрагиваемый в сериале.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

10 дней до весны
10 дней до весны детектив, драма
2024, Россия
