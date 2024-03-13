О чем сериал "Без правил"?

В напряженной криминальной драме "Без правил" стриминговой платформы Premier, где сыграли Елизавета Боярская и Гоша Куценко, представлены два мощных характера в непредсказуемой и опасной игре.
Сериал посвящен Ольге Лебедевой, привычная жизнь которой однажды идет под откос. Успешная деловая женщина, она сталкивается лицом к лицу с жестоким криминальным авторитетом Галямином. Ольга стоит на пути этого преступного фигуранта, который стремится отобрать у нее земли с ценными минеральными водами. Принципиальным женщина отказывается уступить перед отъявленным бандитом, не поддаваясь его грязным играм без правил.
Авторизация по e-mail