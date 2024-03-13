О чем сериал "Без правил"?

Меню
Олег Скрынько 13 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В напряженной криминальной драме "Без правил" стриминговой платформы Premier, где сыграли Елизавета Боярская и Гоша Куценко, представлены два мощных характера в непредсказуемой и опасной игре.

Сериал посвящен Ольге Лебедевой, привычная жизнь которой однажды идет под откос. Успешная деловая женщина, она сталкивается лицом к лицу с жестоким криминальным авторитетом Галямином. Ольга стоит на пути этого преступного фигуранта, который стремится отобрать у нее земли с ценными минеральными водами. Принципиальным женщина отказывается уступить перед отъявленным бандитом, не поддаваясь его грязным играм без правил.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Без правил
Без правил криминал, драма
2022, Россия
0.0
