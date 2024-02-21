Меню
О чем сериал "Анна Медиум"

Олег Скрынько 21 февраля 2024
Наш ответ:

Ход сериала "Анна Медиум" развивается вокруг деятельности Анны Островской, которая остается верным сотрудником Следственного комитета и важным членом команды полковника Жогова, блестяще расследуя одно преступление за другим. Анна обладает способностью видеть подсказки и намеки в своих снах и видениях, иногда ее поступками управляют духи, помогая раскрыть сложные дела.

Анна часто просыпается по ночам от кошмаров и время от времени представляет опасность для окружающих, что создает проблемы для ее семьи. Но любящий муж, Евгений, всегда готов поддержать Анну в самые трудные моменты. К тому же, у ее старших дочерей и брата Максима появляются неожиданные сверхспособности.

"Тут у нас целая банда медиумов", - шутит Анна Островская, и, кажется, эта единомышленная группа не даст преступникам ни малейшего шанса избежать наказания! Сумеет ли семья Анны преодолеть все трудности, избежать трагедий, которые грозят им, и стать еще более сплоченной?

