О чем сериал "Ангелы района"?

Сериал "Ангелы района" представляет собой легкую и жизненную комедию, в фокусе которой - семья Шаталовых, заботливо следящая за порядком в своем районе.



Главная героиня, Алёна, является влиятельной и самоотверженной начальницей в управляющей компании. Она не только активно трудится на работе, но и вне её сохраняет роль босса, что часто вызывает недовольство её сына Артема, молодого полицейского, у которого волнующаяся личная жизнь. Кроме того, у Алёны возникают разногласия и с её мужем Михаилом, опытным врачом из местной поликлиники.



В то время как семья Шаталовых занимается разрешением проблем своих соседей и участвует в решении районных вопросов, внутри их семейного круга возникают собственные непреодолимые трудности. Однако они должны научиться предотвращать домашние катастрофы, сохраняя семейные узы и гармонию в отношениях.