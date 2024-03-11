Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Ангелы района"?

О чем сериал "Ангелы района"?

Олег Скрынько 11 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Ангелы района" представляет собой легкую и жизненную комедию, в фокусе которой - семья Шаталовых, заботливо следящая за порядком в своем районе.

Главная героиня, Алёна, является влиятельной и самоотверженной начальницей в управляющей компании. Она не только активно трудится на работе, но и вне её сохраняет роль босса, что часто вызывает недовольство её сына Артема, молодого полицейского, у которого волнующаяся личная жизнь. Кроме того, у Алёны возникают разногласия и с её мужем Михаилом, опытным врачом из местной поликлиники.

В то время как семья Шаталовых занимается разрешением проблем своих соседей и участвует в решении районных вопросов, внутри их семейного круга возникают собственные непреодолимые трудности. Однако они должны научиться предотвращать домашние катастрофы, сохраняя семейные узы и гармонию в отношениях.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ангелы района
Ангелы района комедия, мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше