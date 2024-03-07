Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем мультсериал "Гримсбург"?

О чем мультсериал "Гримсбург"?

Олег Скрынько 7 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Гримсбург" - американский анимационный ситком, созданный Кэтланом Макклелландом и Мэтью Шлисселем для телекомпании Fox Broadcasting Company. Сюжет сериала разворачивается в вымышленном городе Гримсбург, где главный герой, детектив Марвин Флейт, возвращается и сталкивается с решением преступлений и тайн в городе, где каждый обитатель скрывает свои секреты.

Марвин Флейт, несмотря на свою гениальность в расследованиях, сталкивается с трудностями в отношениях со своей семьей. В сериале поднимаются вопросы о семейных отношениях и секретах, которые могут затрагивать даже великолепного детектива.

Сериал получил продление на второй сезон, подчеркивая интерес и успех проекта. Премьера второго сезона состоялась 7 января 2024 года.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гримсбург
Гримсбург комедия, криминал
2024, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше