О чем мультсериал "Гримсбург"?

"Гримсбург" - американский анимационный ситком, созданный Кэтланом Макклелландом и Мэтью Шлисселем для телекомпании Fox Broadcasting Company. Сюжет сериала разворачивается в вымышленном городе Гримсбург, где главный герой, детектив Марвин Флейт, возвращается и сталкивается с решением преступлений и тайн в городе, где каждый обитатель скрывает свои секреты.
Марвин Флейт, несмотря на свою гениальность в расследованиях, сталкивается с трудностями в отношениях со своей семьей. В сериале поднимаются вопросы о семейных отношениях и секретах, которые могут затрагивать даже великолепного детектива.
Сериал получил продление на второй сезон, подчеркивая интерес и успех проекта. Премьера второго сезона состоялась 7 января 2024 года.
