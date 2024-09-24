Кто ведет шоу "Голос. Дети"?

Наш ответ:

Музыкальный проект «Голос. Дети» продолжает удивлять зрителей яркими выступлениями юных талантов. В новом сезоне на сцене вновь блистает Яна Чурикова, неизменная ведущая проекта. Однако шоу получило свежий импульс благодаря смене соведущей: впервые с седьмого сезона Агату Муцениеце сменила популярная блогерша Валя Карнавал. Её армия поклонников не осталась в стороне, что привлекло к программе новую аудиторию.



Одиннадцатый сезон «Голос. Дети» транслируется на «Первом канале» с 6 сентября по 22 ноября 2024 года. Вновь сцена станет ареной для соревнований обычных детей со всей страны, но наделённых исключительным талантом и харизмой. В течение двух с половиной месяцев юные вокалисты будут бороться за звание лучшего, даря зрителям незабываемые музыкальные моменты.