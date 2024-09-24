Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто ведет шоу "Голос. Дети"?

Кто ведет шоу "Голос. Дети"?

Олег Скрынько 24 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Музыкальный проект «Голос. Дети» продолжает удивлять зрителей яркими выступлениями юных талантов. В новом сезоне на сцене вновь блистает Яна Чурикова, неизменная ведущая проекта. Однако шоу получило свежий импульс благодаря смене соведущей: впервые с седьмого сезона Агату Муцениеце сменила популярная блогерша Валя Карнавал. Её армия поклонников не осталась в стороне, что привлекло к программе новую аудиторию.

Одиннадцатый сезон «Голос. Дети» транслируется на «Первом канале» с 6 сентября по 22 ноября 2024 года. Вновь сцена станет ареной для соревнований обычных детей со всей страны, но наделённых исключительным талантом и харизмой. В течение двух с половиной месяцев юные вокалисты будут бороться за звание лучшего, даря зрителям незабываемые музыкальные моменты.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Голос. Дети
Голос. Дети телешоу
2014, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше