Кто убийца в сериале «Консультант»?

Настоящим убийцей по прозвищу Овражский маньяк в первом сезоне сериала «Консультант» окажется Владимир Смихно, снабженец типографии, персонаж, которого сыграл Дмитрий Поднозов. В основу сериала «Консультант» легла реальная история о поимке маньяка, который орудовал на территории Советского Союза более 10 лет, а прототипом маньяка стал Андрей Чикатило.
У главного героя также есть прототип: персонаж Кирилла Кяро Вячеслав Широков основан на профессоре Александре Бухановском, психиатре, эксперте по серийным убийцам, который, в частности, был экспертом в деле Чикатило.
