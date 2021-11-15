Меню
Кто убийца в сериале «Консультант»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Настоящим убийцей по прозвищу Овражский маньяк в первом сезоне сериала «Консультант» окажется Владимир Смихно, снабженец типографии, персонаж, которого сыграл Дмитрий Поднозов. В основу сериала «Консультант» легла реальная история о поимке маньяка, который орудовал на территории Советского Союза более 10 лет, а прототипом маньяка стал Андрей Чикатило.

У главного героя также есть прототип: персонаж Кирилла Кяро Вячеслав Широков основан на профессоре Александре Бухановском, психиатре, эксперте по серийным убийцам, который, в частности, был экспертом в деле Чикатило.

 

