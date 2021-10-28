Кто такие випы в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Випы – это очень богатые гости организаторов игры, которые появляются в седьмой серии в качестве зрителей. Випы делают крупные ставки на игроков, пытаясь угадать, кто окажется победителем соревнований. Они наблюдают за игрой через экраны в специальной комнате, где все оборудовано для их комфортного отдыха. Лица випов так же, как и лица ведущего и сотрудников, скрыты за масками. Зрителям показывается лицо лишь одного из них, сыгранного Джеффри Джулиано.