Кто распорядитель в «Игре в кальмара»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Дата ответа: 12 ноября 2021 Дата обновления ответа: 21 января 2025

В восьмой серии сериала «Игра в кальмара» выясняется, что за маской распорядителя (ведущего) игры скрывается Хван Ин Хо, без вести пропавший брат полицейского Чун Хо (роль, сыгранная актером Ви Ха Джуном). Кроме того, в пятой серии Чун Хо узнает, что Хван Ин Хо является победителем одной из прошлых игр, однако то, как именно он стал ведущим, не объясняется. Судя по тому, что после смерти основателя игр О Иль Нама набор участников продолжается, можно предположить, что Хван Ин Хо возглавил организацию, которая проводит игры.

Хван Ин Хо сыграл известный южнокорейский актер Ли Бён Хон.

 

