Кто поет в сериале «Московский роман»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

В саундтрек сериала вошла «Песня о Москве», которую исполнила группа «Несчастный случай». Автором стихов выступил Алексей Кортнев, он же в соавторстве с Сергеем Чекрыжовым написал музыку. Действие «Московского романа» разворачивается с 1980-х годов и до наших дней. В центре сюжета – история любви университетской преподавательницы Ирины и студента, представителя «золотой молодежи» Юрия. Несмотря на разницу в возрасте, они испытывают друг к другу искренние и крепкие чувства. Однако выбор сына не одобряет его властная мать Марианна Николаевна. Она пойдет на все, чтобы разлучить двух любящих людей.

В главных ролях – Ольга Красько, Алексей Чадов, Мария Шукшина.

 

