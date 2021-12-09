Кто поет в сериале «Московский роман»?

Наш ответ:

В саундтрек сериала вошла «Песня о Москве», которую исполнила группа «Несчастный случай». Автором стихов выступил Алексей Кортнев, он же в соавторстве с Сергеем Чекрыжовым написал музыку. Действие «Московского романа» разворачивается с 1980-х годов и до наших дней. В центре сюжета – история любви университетской преподавательницы Ирины и студента, представителя «золотой молодежи» Юрия. Несмотря на разницу в возрасте, они испытывают друг к другу искренние и крепкие чувства. Однако выбор сына не одобряет его властная мать Марианна Николаевна. Она пойдет на все, чтобы разлучить двух любящих людей.