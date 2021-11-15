Кто поет в начале «Содержанок»?

Заглавная композиция первого сезона сериала «Содержанки» – это песня 2014 года My Love нидерландской исполнительницы Шарон Ковач, известной под артистическим именем Kovacs. Специально для сериала песня была перепета исполнительницей главной роли Дарьей Мороз. В социальных сетях певица поздравила создателей сериала с успехом первого сезона и отметила, что сама была бы рада присоединиться к нему в продолжении в качестве актрисы.
Помимо Kovacs в сериале также звучат песни Rozhden, Hugh Laurie, Dick Walter, Ziggy Sullivin, Manizha, Erik Mikkelsen.
