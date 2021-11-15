Меню
Кто поет песню в сериале «Красная зона» (2021)?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Заглавную песню под названием «Ангелы» из сериала «Красная зона» поет группа «Мел», коллектив, который играет в стилях фанк-рок и брит-рок. Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 15 марта 2021 года. Сериал, рассказывающий о буднях медицинских работников во время эпидемии коронавируса, стал первым художественным проектом на российском телевидении, посвященным новому вирусу. Было снято 100 серий.

Съемки проходили в Москве и области. Много времени кинематографисты провели в районе Люблино, на территории одной из клинических больниц.

 

