Кто озвучивал для Netflix «Игру в кальмара»?

Наш ответ:

Как известно, корейская дорама «Игра в кальмара» не была озвучена на русский язык, ведь продюсеры стриминговой платформы Netflix изначально не верили в успех сериала. Впрочем, что касается англоязычного дубляжа, к этой работе канал подошел со всей ответственностью, как и полагается гиганту индустрии. Одной из важнейших черт озвучки «Игры в кальмара» является то, что каждый актер озвучания принадлежит той же национальности, что и в оригинале: почти всех основных персонажей озвучили англоговорящие корейцы, а единственного араба – Рама Валлури, эмигрант из Ирана и популярный тиктокер.