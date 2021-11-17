Меню
Кто озвучивал для Netflix «Игру в кальмара»?

Елена Королева 17 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Как известно, корейская дорама «Игра в кальмара» не была озвучена на русский язык, ведь продюсеры стриминговой платформы Netflix изначально не верили в успех сериала. Впрочем, что касается англоязычного дубляжа, к этой работе канал подошел со всей ответственностью, как и полагается гиганту индустрии. Одной из важнейших черт озвучки «Игры в кальмара» является то, что каждый актер озвучания принадлежит той же национальности, что и в оригинале: почти всех основных персонажей озвучили англоговорящие корейцы, а единственного араба – Рама Валлури, эмигрант из Ирана и популярный тиктокер.

Еще одной удачной находкой стало привлечение знаменитого Грега Чуна к озвучиванию Сон Ки Хуна, роль которого исполнил звездный корейский актер и модель Ли Джон Джэ: голос Чуна подошел его внешности как нельзя лучше.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
