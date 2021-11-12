Кто озвучивал братьев Винчестеров в «Сверхъестественном» на русском языке?

Существует два официальных дубляжа сериала «Сверхъестественное», в которых главных героев, братьев Сэма и Дина Винчестеров, сыгранных Джаредом Падалеки и Дженсеном Эклзом, дублировали разные актеры. В одном случае это были Василий Дахненко и Михаил Тихонов (дубляж от телеканала РЕН-ТВ), во втором (дубляж телеканала «Пятница») Вадим Прохоров и Сергей Куприянов соответственно. Помимо этого, существует еще несколько любительских озвучек от других студий.
По задумке создателя сериала Эрика Крипке, «Сверхъестественное» должен был длиться не более трех сезонов, однако из-за успеха его показ растянулся на 15 сезонов.
Авторизация по e-mail