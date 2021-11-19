Кто озвучивает Ферхата в турецком сериале «Черно-белая любовь» на русском языке?

Наш ответ:

Турецкая телевизионная мелодрама 2017 года «Черно-белая любовь», рассказывающая о сложных взаимоотношениях врача и киллера, демонстрировалась и в России, и в Турции с большим успехом, во многом благодаря актеру, исполнившему в сериале главную роль Ферхата, великолепному Ибрагиму Челикколу: турецкая суперзвезда имеет более двух миллионов подписчиков в Instagram. Для озвучки персонажа с такой мужественной и роковой красотой, как у Ибрагима, требовалось отыскать столь же красивый голос, одновременно брутальный и печальный, глубокий и манящий. Ради этого российские дистрибьюторы привлекли к проекту Илью Крутоярова, молодого артиста из театрального центра «Вишневый сад». Опыт Крутоярова в озвучании весьма велик: на данный момент за его плечами около ста пятидесяти проектов, в том числе показанных в широком кинотеатральном прокате.