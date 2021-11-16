Кто озвучивает актеров турецкого сериала «Черно-белая любовь» на русском языке?

Турецкий сериал «Черно-белая любовь» на русский язык был дублирован по заказу телеканала «Домашний». Роли озвучили Илья Крутояров (Ферхат), Ирина Киреева (Аслы и Йетер), Денис Некрасов (Намык и Абидин), Лина Иванова (Идиль и Гюльсум), Александр Гаврилин (Йигит, Джунейт и Джем), Лариса Некипелова (Хандан и Вильдан). Сериал снимался в основном в европейской части Стамбула, в районе Сарыер, где сохранились нетронутыми исторический ландшафт и архитектура. Сцены погонь и схваток снимались в районе Полонезкёй.
В сценах из детства Ферхата можно увидеть курортный поселок Гейнюк в провинции Анталия на берегу Средиземного моря.
