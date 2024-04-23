Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играет маньяка в сериале "Тень Чикатило"?

Кто играет маньяка в сериале "Тень Чикатило"?

Олег Скрынько 23 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Роль печально известного маньяка Михаила Попкова сыграл популярный актер Федор ЛавровВнутри убийцы», «Обоюдное согласие»). Как и сериал «Чикатило», его спин-офф разработал известный продюсер, сценарист и режиссер Сарик Андреасян, а производством занималась его студия. Премьера сериала состоялась на стриминге Okko 4 апреля 2024 года.

«Тень Чикатило» — криминальная драма, основанная на реальных событиях. В ней рассказывается о злодеяниях серийного убийцы, известного как «Ангарский маньяк». На его поимку отправляются те же самые люди, которым удалось вывести на чистую воду Андрея Чикатило. Прибыв в Иркутскую область, следователи делают все возможное, чтобы предотвратить очередное убийство. Однако изворотливому Попцову удается избегать наказания в течение многих лет.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Внутри убийцы
Внутри убийцы триллер, детектив
2024, Россия
0.0
Обоюдное согласие
Обоюдное согласие драма
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше