Кто играет маньяка в сериале "Тень Чикатило"?

Роль печально известного маньяка Михаила Попкова сыграл популярный актер Федор Лавров («Внутри убийцы», «Обоюдное согласие»). Как и сериал «Чикатило», его спин-офф разработал известный продюсер, сценарист и режиссер Сарик Андреасян, а производством занималась его студия. Премьера сериала состоялась на стриминге Okko 4 апреля 2024 года.



«Тень Чикатило» — криминальная драма, основанная на реальных событиях. В ней рассказывается о злодеяниях серийного убийцы, известного как «Ангарский маньяк». На его поимку отправляются те же самые люди, которым удалось вывести на чистую воду Андрея Чикатило. Прибыв в Иркутскую область, следователи делают все возможное, чтобы предотвратить очередное убийство. Однако изворотливому Попцову удается избегать наказания в течение многих лет.