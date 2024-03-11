Кто играет детей Анны в сериале "Анна-медиум"?

Наш ответ:

Сериал "Анна-медиум" рассказывает о перипетиях главной героини Анны Островской, которая обладает способностью общения с потусторонним миром. Роль Анны исполнена Марией Порошиной, а ее супруга сыграл Павел Трубинер. Вместе с известными актерами, ключевые роли в проекте также исполнили две девочки, которые сыграли дочерей главных героев.



Старшую дочь Анны Островской, сыграла Елизавета Бугулова, родившаяся 13 мая 2010 года в Москве. Она начала свою актерскую деятельность в сериале "Отчим" в 2019 году. Лиза также занимается танцами, вокалом, плаванием и фигурным катанием.



Младшую дочь сыграла Полина Айнутдинова. Полина родилась 16 октября 2013 года в Перми. Ее дебют в кино состоялся с эпизодической роли в триллере "Полёт" режиссера Петра Тодоровского в 2020 году.