Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играет детей Анны в сериале "Анна-медиум"?

Кто играет детей Анны в сериале "Анна-медиум"?

Олег Скрынько 11 марта 2024 Дата обновления: 11 марта 2024
Наш ответ:

Сериал "Анна-медиум" рассказывает о перипетиях главной героини Анны Островской, которая обладает способностью общения с потусторонним миром. Роль Анны исполнена Марией Порошиной, а ее супруга сыграл Павел Трубинер. Вместе с известными актерами, ключевые роли в проекте также исполнили две девочки, которые сыграли дочерей главных героев.

Старшую дочь Анны Островской, сыграла Елизавета Бугулова, родившаяся 13 мая 2010 года в Москве. Она начала свою актерскую деятельность в сериале "Отчим" в 2019 году. Лиза также занимается танцами, вокалом, плаванием и фигурным катанием.

Младшую дочь сыграла Полина Айнутдинова. Полина родилась 16 октября 2013 года в Перми. Ее дебют в кино состоялся с эпизодической роли в триллере "Полёт" режиссера Петра Тодоровского в 2020 году.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
veto4ka73 30 сентября 2024, 14:51
А кто играет третью, самую младшую дочь?
30 сентября 2024, 14:51 Ответить
Ирина Ионисян (Серых) 10 апреля 2025, 17:18
Варвара Куприна, девочке сейчас кажется 4.5 года
10 апреля 2025, 17:18 Ответить
Ирина Ионисян (Серых) 10 апреля 2025, 17:19
в ответ на сообщение veto4ka73 от 30 сентября 2024, 14:51
Варвара Куприна, ей сейчас кажется 4.5 года
10 апреля 2025, 17:19 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
Где снимали фильм «Балерина»? 1 комментарий
Когда выйдет 2 часть "Кейпоп-охотницы на демонов"? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше