Кто брат детектива в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В восьмой серии сериала «Игра в кальмара» выясняется, что Хван Ин Хо, без вести пропавший брат детектива Чун Хо – это ведущий игры, скрывающий свое лицо за черной маской. Также в ходе расследования Чун Хо узнает, что турнир проводится ежегодно, а Хван Ин Хо был победителем турнира в 2015 году, однако как именно он превратился из участника в ведущего в сериале не объясняется.

Роль Хван Ин Хо сыграл известный южнокорейский актер Ли Бён Хон, неоднократно появлявшийся в крупных голливудских кинопроектах.

 

