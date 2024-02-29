"Красная королева", кто это?

Наш ответ:

"Красная королева" – это Регина Збарская, самая известная советская модель, чья популярность во всем мире сталкивалась с непониманием и попытками использования её в корыстных целях в родной стране.



Регина Николаевна Колесникова родилась в Вологде в 1935 году, и в 17 лет отправилась в Москву в поисках своего места под солнцем.



Благодаря случайным обстоятельствам и знакомствам в институте ВГИК, Регина оказалась в кругу элиты советского общества, где встречалась с будущими режиссерами, артистами и дипломатами. Попытки сделать карьеру в кино на студии "Мосфильм" привели её к роли в фильме "Матрос с 'Кометы'" в 1958 году. Однако карьера актрисы не сложилась, и судьба подарила ей совсем другое призвание.



На вечеринке элитного советского общества она познакомилась с Верой Араловой, художницей и модельером дома модели на Кузнецком мосту. Этот случай определил её дальнейший путь. Превратившись в красивую кареглазую брюнетку, Регина завоевала сердца не только советской, но и мировой публики. Заграничные издания прозвали её "самым красивым оружием Кремля" и "советской Софи Лорен".



Однако, её успех за границей стал источником неприятностей на родине. Вернувшись из-за границы, ей предложили сотрудничество с властями СССР в обмен на возможность поездок за рубеж. Неясно, пошла ли она на это сотрудничество, так как документы КГБ на этот счет остаются тайной.



В 1961 году Регина вышла замуж за художника Льва Збарского, став известной под его фамилией. Их семейная идиллия продолжалась всего 7 лет, после чего Лев ушел от неё к другим женщинам, что стало трагедией для Регины. После этого она погрузилась в депрессию и покинула мир моды.



В разные периоды её жизни Регину спасали от двух попыток самоубийства. После провокационной книги югославского журналиста, она столкнулась с допросами в КГБ и закрытием дороги на подиум. После этого её психическое здоровье серьезно пошатнулось, и она оказалась в психиатрической клинике.



Даже после лечения её взяли обратно в дом моделей, но её популярность угасала. Зайцев попытался помочь ей, приняв на работу, но не смог избавить Регину от психологических проблем. Её жизнь завершилась трагически 15 ноября 1987 года, когда в третий раз она попыталась свести счеты с жизнью, выпив большую дозу транквилизаторов. На этот раз её спасти не удалось, и Советский Союз узнал об уходе этой популярной модели только из "Голоса Америки".