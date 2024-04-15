Когда выйдет второй сезон сериала «Артист с большой дороги»?

Наш ответ:

«Артист с большой дороги» — авантюрно-комедийный российский сериал, первый сезон которого выходил с 29 февраля по 9 апреля 2024 года. Сезон состоит из восьми эпизодов. На данный момент информации о потенциальном продлении шоу на второй сезон нет. Если продолжение все-таки будет запущено в разработку в ближайшее время, то премьера может состояться в 2025 году. Судьба второго сезона также зависит от исполнителя заглавной роли Юрия Стоянова и его рабочего графика.



«Артист с большой дороги» повествует об искусном аферисте и воре по прозвищу Артист. Выйдя на свободу после третьего тюремного срока, он решает покончить с криминальной жизнью и спокойно провести остаток жизни. Чтобы реализовать этот план, Артисту нужно забрать деньги, которые он накопил на протяжении своей воровской карьеры. Однако эти богатства спрятаны в доме сына Артиста, где теперь живут его невеста с детьми. Главный герой осознает, что семья его не примет из-за его преступного прошлого, поэтому решает вновь воспользоваться своим талантом великого комбинатора и мастера перевоплощений. В облике милой бабули Артист нанимается няней к своим внукам.