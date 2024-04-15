Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет второй сезон сериала «Артист с большой дороги»?

Когда выйдет второй сезон сериала «Артист с большой дороги»?

Олег Скрынько 15 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Артист с большой дороги» — авантюрно-комедийный российский сериал, первый сезон которого выходил с 29 февраля по 9 апреля 2024 года. Сезон состоит из восьми эпизодов. На данный момент информации о потенциальном продлении шоу на второй сезон нет. Если продолжение все-таки будет запущено в разработку в ближайшее время, то премьера может состояться в 2025 году. Судьба второго сезона также зависит от исполнителя заглавной роли Юрия Стоянова и его рабочего графика.

«Артист с большой дороги» повествует об искусном аферисте и воре по прозвищу Артист. Выйдя на свободу после третьего тюремного срока, он решает покончить с криминальной жизнью и спокойно провести остаток жизни. Чтобы реализовать этот план, Артисту нужно забрать деньги, которые он накопил на протяжении своей воровской карьеры. Однако эти богатства спрятаны в доме сына Артиста, где теперь живут его невеста с детьми. Главный герой осознает, что семья его не примет из-за его преступного прошлого, поэтому решает вновь воспользоваться своим талантом великого комбинатора и мастера перевоплощений. В облике милой бабули Артист нанимается няней к своим внукам.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Артист с большой дороги
Артист с большой дороги комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше