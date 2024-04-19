Когда выйдет пятый сезон сериала «Дела житейские»?

Наш ответ:

«Дела житейские» — российский детективный сериал, выходящий на телеканале «ТВ Центр». На данный момент шоу насчитывает четыре сезона. Они доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Каждый сезон состоит из четырех эпизодов. Первый вышел в 2022 году, тогда как премьера остальных состоялась в 2023 году. К сожалению, о продлении сериала на пятый сезон на данный момент информации нет.



«Дела житейские» повествуют о социальном работнике Вере Филатовой, которая помогает людям, оказавшихся в тяжелом положении. Впрочем, проблемы не обходят стороной и саму Веру. Работать в сфере социальной помощи она начала, перебравшись вместе с дочкой в Москву после измены мужа. В дальнейшем выясняется, что у нее также есть сын. Много лет назад Вера родила мальчика, но считала, что он умер сразу после появления на свет, однако на самом деле он оказался в приемной семье. Вера находит сына и пытается наладить с ним контакт.