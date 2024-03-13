Меню
Когда снимали "Сокровища императора"?

Олег Скрынько 13 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки реалити-шоу «Сокровища императора» стартовали 20 октября 2023 года на территории Китая.

Проект выдержан в том же духе, что программы «Звезды в Африке» и «Выжить в Дубае», также выходившие на канале ТНТ. Ведущими выступили Михаил Галустян и Ольга Бузова, известные каждому жителю России. Среди участников можно встретить Филиппа Киркорова, Зураба Матуа, Анатолия Цоя и многих других знаменитостей, не нуждающихся в представлении.

Героям шоу потребуется в течение месяца путешествовать по Поднебесной, выполняя различные челленджи. Помимо испытаний, звездам предстоит столкнуться с языковым барьером, потому что практически все местные жители говорят только по-китайски. Первый добравшийся до финиша в итоге и станет победителем.

