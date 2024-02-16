Когда продолжение сериала "Агенты Щ.И.Т."?

В летом 2019 года на кинофестивале в Сан-Диего объявили о закрытии сериала "Агенты Щ.И.Т.". Это означало, что восьмого сезона этого шоу не будет. Финальная, седьмая часть вышла на экраны 27 мая 2020 года. Популярность сериала начала падать уже после второго сезона, но канал ABC продолжал заказывать новые эпизоды из-за высоких рейтингов. Однако шестая часть собрала всего около 2,3 миллиона зрителей в США, поэтому выход восьмого сезона "Агентов Щ.И.Т." не состоялся. Производители решили не продолжать сериал.
Сейчас поклонники супергеройских проектов имеют обилие экранизаций комиксов, и аудитория быстро теряет интерес к долгосрочным шоу.
Авторизация по e-mail