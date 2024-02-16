Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда продолжение сериала "Агенты Щ.И.Т."?

Когда продолжение сериала "Агенты Щ.И.Т."?

Олег Скрынько 16 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В летом 2019 года на кинофестивале в Сан-Диего объявили о закрытии сериала "Агенты Щ.И.Т.". Это означало, что восьмого сезона этого шоу не будет. Финальная, седьмая часть вышла на экраны 27 мая 2020 года. Популярность сериала начала падать уже после второго сезона, но канал ABC продолжал заказывать новые эпизоды из-за высоких рейтингов. Однако шестая часть собрала всего около 2,3 миллиона зрителей в США, поэтому выход восьмого сезона "Агентов Щ.И.Т." не состоялся. Производители решили не продолжать сериал.
Сейчас поклонники супергеройских проектов имеют обилие экранизаций комиксов, и аудитория быстро теряет интерес к долгосрочным шоу.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Агенты «Щ.И.Т.»
Агенты «Щ.И.Т.» боевик, приключения, фантастика
2013, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше