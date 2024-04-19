Меню
Когда поцелуются главные герои сериала «Постучись в мою дверь в Москве»?

Олег Скрынько 19 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Постучись в мою дверь в Москве» — российский мелодраматический сериал, являющийся адаптацией турецкого телехита «Постучись в мою дверь». В отечественной версии главные роли исполнили Лиана Гриба и Никита Волков. Первый поцелуй их персонажей случился еще в конце третьего эпизода, но он был наигранным. Настоящий поцелуй состоялся в 35 серии.

Шоу повествует о девушке Саше Гордеевой, которая стремилась стать ландшафтным дизайнером, но не смогла окончить обучения, поскольку ее стипендия внезапно была отменена. В отместку за это Саша решает насолить владельцу фирмы, которая отняла у нее мечту. Этим человеком оказывается преуспевающий архитектор Сергей Градский. Он предлагает ей возможность закончить обучение и получить престижное место в его компании при условии, если на протяжении двух месяцев она будет изображать его возлюбленную. Таким образом Сергей хочет вернуть свою бывшую девушку Алину. Однако на деле эта афера приводит к тому, что между Сашей и Сергеем возникают подлинные чувства.

Постучись в мою дверь в Москве
Постучись в мою дверь в Москве мелодрама, комедия
2024, Россия
9.0
Постучись в мою дверь
Постучись в мою дверь драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
0.0
