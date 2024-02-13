Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда новый 5 сезон сериала "Пацаны"?

Когда новый 5 сезон сериала "Пацаны"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 февраля 2024

В 2024 году состоится премьера 4 сезона сериала "Пацаны", это подтверждено в трейлере. Есть предположения, что он выйдет 13 июня 2024 года.
Также уже идет работа над 5 сезоном "Пацанов". Сериал официально был продлен, информация на канадском веб-сайте по съемкам говорит о том, что съемки новых эпизодов начнутся весной 2024 года.
По данным портала Hollywood North Buzz, съемки нового сезона будут проходить в Торонто и его окрестностях с 8 апреля по 22 августа 2024 года. Исходя из этого, премьера 5 сезона может состояться во второй половине 2025 года.
"Пацаны" - один из наиболее успешных сериалов на Amazon Prime Video с высокими оценками от зрителей и критиков. Перенос премьеры 4 сезона на середину 2024 года произошел из-за забастовок голливудских сценаристов и актеров, хотя фанаты сериала ожидали его выхода в 2023 году.

