Когда новый 5 сезон сериала "Пацаны"?

В 2024 году состоится премьера 4 сезона сериала "Пацаны", это подтверждено в трейлере. Есть предположения, что он выйдет 13 июня 2024 года.

Также уже идет работа над 5 сезоном "Пацанов". Сериал официально был продлен, информация на канадском веб-сайте по съемкам говорит о том, что съемки новых эпизодов начнутся весной 2024 года.

По данным портала Hollywood North Buzz, съемки нового сезона будут проходить в Торонто и его окрестностях с 8 апреля по 22 августа 2024 года. Исходя из этого, премьера 5 сезона может состояться во второй половине 2025 года.

"Пацаны" - один из наиболее успешных сериалов на Amazon Prime Video с высокими оценками от зрителей и критиков. Перенос премьеры 4 сезона на середину 2024 года произошел из-за забастовок голливудских сценаристов и актеров, хотя фанаты сериала ожидали его выхода в 2023 году.