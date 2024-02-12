Когда начнется шоу "Маска" в 2024 году?

Пятый сезон известного шоу "Маска" начнется на канале НТВ 18 февраля 2024 года. Программа традиционно выходит в эфир по воскресеньям.
В предыдущем четвертом сезоне проекта "Маска" двумя победителями стали известные артисты: Сергей Лазарев, выступавший как Скорпион, и Дима Билан, заслуживший победу в образе Мамонтенка. Решение о присуждении победы двум участникам было принято председателем жюри - Филиппом Киркоровым, после того как голоса судейских экспертов оказались поровну разделенными.
Шоу "Маска" - это захватывающее вокальное состязание, где личности звезд скрыты под удивительными костюмами, и зрители пытаются разгадать самую охраняемую тайну российского телевидения: кто на самом деле скрывается за маской?
