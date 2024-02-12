Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда начнется шоу "Маска" в 2024 году?

Когда начнется шоу "Маска" в 2024 году?

Олег Скрынько 12 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Пятый сезон известного шоу "Маска" начнется на канале НТВ 18 февраля 2024 года. Программа традиционно выходит в эфир по воскресеньям.
В предыдущем четвертом сезоне проекта "Маска" двумя победителями стали известные артисты: Сергей Лазарев, выступавший как Скорпион, и Дима Билан, заслуживший победу в образе Мамонтенка. Решение о присуждении победы двум участникам было принято председателем жюри - Филиппом Киркоровым, после того как голоса судейских экспертов оказались поровну разделенными.
Шоу "Маска" - это захватывающее вокальное состязание, где личности звезд скрыты под удивительными костюмами, и зрители пытаются разгадать самую охраняемую тайну российского телевидения: кто на самом деле скрывается за маской?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Маска
Маска телешоу
2020, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше