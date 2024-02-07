Меню
Как снимали сериал "Зона комфорта"?

Как снимали сериал "Зона комфорта"?

Олег Скрынько 7 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Зона комфорта" - это российский комедийный сериал, автором которого является Михаил Шулаев. Все три сезона сняты в формате screenlife.
Производство сериала было осуществлено с участием компаний Medium Quality Production, специализирующейся на создании юмористического контента и развитии YouTube-шоу, таких как "Внутри Лапенко", "Что было дальше?" и "Big Russian Boss Show".
Сериал "Зона комфорта" рассказывает историю владельца небольшой транспортной компании в Мурманске. У него есть семья - дети и супруга. В один день главный герой, Ярослав, отправляется на доставку товаров в Норвегию, но попадает в неприятную ситуацию с полицией. В результате он оказывается в норвежской тюрьме, однако он не особо расстраивается, так как условия в тюрьме напоминают пятизвездочный отель с хорошим питанием, интернетом и уборщицами. Через Skype он поддерживает связь с семьей и разрабатывает стратегию, которая поможет ему выбраться из тюрьмы.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зона комфорта
Зона комфорта комедия
2020, Россия
0.0
