Как снимали сериал "Зона комфорта"?

Наш ответ:

"Зона комфорта" - это российский комедийный сериал, автором которого является Михаил Шулаев. Все три сезона сняты в формате screenlife.

Производство сериала было осуществлено с участием компаний Medium Quality Production, специализирующейся на создании юмористического контента и развитии YouTube-шоу, таких как "Внутри Лапенко", "Что было дальше?" и "Big Russian Boss Show".

Сериал "Зона комфорта" рассказывает историю владельца небольшой транспортной компании в Мурманске. У него есть семья - дети и супруга. В один день главный герой, Ярослав, отправляется на доставку товаров в Норвегию, но попадает в неприятную ситуацию с полицией. В результате он оказывается в норвежской тюрьме, однако он не особо расстраивается, так как условия в тюрьме напоминают пятизвездочный отель с хорошим питанием, интернетом и уборщицами. Через Skype он поддерживает связь с семьей и разрабатывает стратегию, которая поможет ему выбраться из тюрьмы.