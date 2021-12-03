Где снят сериал «Остров»?

Меню
Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

География съемок комедийного сериала очень обширна. Сначала команда проекта отправилась в Доминиканскую Республику, затем, после недолгих съемок в Москве, побывала на Сейшелах. Наконец, финальной точкой в экспедиции съемочной группы стал Таиланд. По словам актеров, погодные условия не всегда были на стороне киношников – некоторые сцены приходилось переснимать по несколько раз или вовсе в разных странах. Не обошлось и без экстремальных ситуаций. Так, например, Анастасию Асееву (Марго) покусали мухи, из-за чего рука актрисы сильно распухла. А Роман Хан (Хунь) стал жертвой какой-то тропической рыбы – после того как актер наступил на нее, у него опухла нога.

К счастью, все закончилось благополучно.

 

