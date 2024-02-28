Где снимали шоу "Прятки"?

Наш ответ:

В приключенческом телепроекте "Прятки" ведущий Егор Крид отправляется на поиски знаменитостей, которые спрятались в заброшенных уголках различных городов, таких как Ереван, Москва, Санкт-Петербург, Кронштадт, Ногинск и Арзамас. Среди тех, кого нужно отыскать, оказываются футболист Артем Дзюба, певица Клава Кока, блогеры Дилара, Эльдар Джарахов и другие. По правилам шоу, шесть персонажей в каждом выпуске ищут место для пряток внутри каждой локации, и ведущий отправляется их искать после заката, у него есть всего час на это.



Съемки многих выпусков шоу "Прятки" проходили на заброшенных локациях, таких как недействующий телескоп Геруни в окрестностях Еревана или покинутая психиатрическая больница в Ногинске. Эти места излучают особую, напряженную ауру, и для некоторых участников было непросто справляться с этим.



"Бункер 703", место съемок последнего выпуска, не является заброшенным. Этот фортификационный комплекс был построен в сталинские времена и использовался как защищенное спецхранилище для особых документов Министерства иностранных дел СССР. После раскрепощения в конце прошлого десятилетия в его помещениях действует музей, где посетители могут пройти по тоннелям, рассмотреть технические коммуникации и даже тронуть экспонаты, сохраняя аутентичность.